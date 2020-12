Borsa: Tokyo, apertura in aumento

(ANSA) - TOKYO, 1 DIC - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in positivo, malgrado la flessione dell'azionario statunitense e in attesa dei dati dal settore manifatturiero in Cina.

L'indice di riferimento Nikkei interrompe la fase di correzione riportandosi sui massimi in quasi 30 anni, segnando in apertura un rialzo dello 0,82% a quota 26.650,96 punti.

Sul mercato valutario lo yen tratta a 104,30 sul dollaro e a 124,50 sull'euro.