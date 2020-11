Consumi: Revolut, in Black Friday spesa media 67 euro

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - La media nazionale di spesa registrata dall'app finanziaria Revolut quest'anno per il Black Friday è di 67 euro a persona. E' quanto si legge in una nota secondo cui "considerando la combinazione dei canali offline e online, le tre regioni che hanno speso in media la cifra più alta durante la settimana sono state la Basilicata con 144 euro a persona, la Toscana con 77 Euro e la Calabria con 76 euro.

Quelle invece in cui è stata registrata la spesa più bassa sono Valle d'Aosta (48 Euro), Umbria (55 Euro) e Marche (56 euro)".

"Senza troppe sorprese, sono stati i retailer online a registrare l'attività piú intensa durante la settimana del Black Friday, complici anche le misure imposte dalle restrizioni Covid attualmente in vigore in Italia. Gli esercenti favoriti a livello nazionale sono stati rispettivamente Amazon, Apple e Zalando". (ANSA).