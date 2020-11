Borsa: Europa termina in ribasso, tiene Francoforte (-0,02%)

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Seduta debole per i listini eruopei dove limita le perdite soltanto Francoforte (-0,02%). Parigi lascia sul terreno lo 0,79% e Londra l'1,09 per cento. Nel complesso i listini europei ma non solo archiaviano un mese di guadagni record grazie alla spinta e alla fiducia impressa dai vaccini anti covid. (ANSA).