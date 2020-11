Borsa: Europa prosegue debole, Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Le Borse europee proseguono senza una direzione univoca e in cerca di spunti. I listini sono appesantiti dal calo del comparto dell'energia (-1,7%), con la flessione del prezzo del petrolio e il mancato accordo tra i Paesi dell'Opec+. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve rialzo a 1,1985 a Londra.

Piatto l'indice d'area stoxx 600 (+0,03%). In rialzo Francoforte (+0,4%) e Londra (+0,2%) mentre proseguono in rosso Parigi (-0,1%), Milano (-0,4%) e Madrid (-0,7%).

A Piazza Affari prosegue Mps (+4%) rallenta la corsa iniziale mentre Unicredit (-3,8%) lima il calo. Seduta in rosso anche per la Popolare di Sondrio (-2,8%), Bper (-2,4%), Creval e Banco Bpm (-0,4%).

Andamento negativo anche per i titoli legati al petrolio con Eni (-1,6%), Saipem (-2,6%) e Tenaris (-1,7%). Male anche Poste (-2,8%) e Tim (-2,1%) mentre si mostrano tonici i titoli di Pirelli (+3,3%) e Diasorin (+2,1%). (ANSA).