Borsa: Asia chiude in calo, si guarda a riunione Opec

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Le Borse asiatiche chiudono in calo nonostante i dati positivi della Cina sulla manifattura a novembre. Gli investitori guardano con grande attenzione agli sviluppi sui vaccini contro il coronavirus. Sui listini asiatici pesa il calo del comparto dell'energia, in attesa della riunione dell'Opec.

Nella prima seduta della settimana, Tokyo (-0,8%) chiude in calo, con le prese di profitto dopo i quattro giorni consecutivi di rialzo. Sul fronte valutario lo yen si apprezza sul dollaro a 103,80, e a 124,30 sull'euro. A mercati ancora aperti sono in rosso Shanghai (-0,1%), Shenzhen (-0,02%), Hong Kong (-1,5%) e Seul (-1,6%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sull'inflazione dell'Italia, Germania e Spagna. Dal Regno Unito previsto l'indice sul prezzo delle abitazione e quello sul credito al consumo. Dagli Stati Uniti previsto l'indice Pmi Chicago e quello del mercato immobiliare. (ANSA).