Visco,per euro digitale possibile uso sistema pagamenti TIps

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - La Bce e le banche centrali nazionali, fra cui Banca d'Italia, stanno valutando di utilizzare il sistema dei pagamenti istantanei Tips come "possibile soluzione per l'euro digitale". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo al convegno della Bundesbank sul futuro dei pagamenti. Visco ha ricordato come la Banca d'Italia sia una delle quattro banche centrali nazionali che hanno sviluppato infrastrutture di mercato e di pagamenti nell'area dell'euro sin dall'introduzione dell'euro. "E tra i tanti progetti che abbiamo gestito, recentemente ci è stato affidato lo sviluppo e la gestione operativa di Target Instant Payment Settlement (TIPS)" ha rilevato..

Visco ha ricordato come Tips possa gestire 500 pagamenti al secondo - 2.000 nei momenti di punta - e più di 40 milioni di pagamenti al giorno operando 24 ore su 24 "senza l'intervento umano al di fuori del normale orario di lavoro e, in caso di disastro, i tempi di recupero sono di non più di 15 minuti".

