Pressing M5S per rottamazione quater, emendamento a ristori

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Il Movimento 5 Stelle presenta al Senato un emendamento al dl ristori per una nuova rottamazione delle cartelle, la quarta. Lo annuncia il pentastellato Marco Pellegrini, componente della Commissione bilancio dove è all'esame il provvedimento. "Riteniamo che ci sia la strada per una nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali, quella che potrebbe essere una rottamazione quater.

Per questo - afferma in una nota - ho presentato un emendamento ad hoc al dl ristori che ha già riscosso un ampio consenso".

