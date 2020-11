Manovra: proposta bipartisan,digital bonus al 110% per fibra

Un digital bonus al 110% fino ad un massimo di 1.000 euro "al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese" e portare la fibra fino in casa. E' la proposta contenuta un emendamento bipartisan alla manovra approvato in Commissione Trasporti della Camera e sottoposto ora all'attenzione della Commissione Bilancio. Il credito d'imposta si applica alle spese realizzate fino al 31 dicembre 2021. "A tal fine - si legge nell'emendamento - viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023". (ANSA).