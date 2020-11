Borsa:Europa apre fiacca, si guarda a vaccini e petrolio

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Le Borse europee aprono fiacche con gli investitori che guardano alle sperimentazioni dei vaccini contro il coronavirus. Sullo sfondo l'attesa per le prossime mosse sul piano di stimoli per l'economica. Sotto i rifletti anche l'andamento del prezzo del petrolio che stamane ha fatto registrare un calo dopo la corsa dei giorni scorsi ed in vista del nuovo incontro dell'Opec+ la prossima settimana.

In calo Londra (-0,42%) e Madrid (-0,48%) mentre sono piatte Parigi (-0,07%) e Francoforte (-0,05%). (ANSA).