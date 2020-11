Borsa: l'Europa guadagna con avvio di Wall Street in rialzo

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Ottimiste le principali Borse europee, dopo l'apertura in rialzo di Wall Street, mentre prosegue la seconda ondata di coronavirus e si aprono speranze coi vaccini. Eccezione Londra (-0,1%), alle prese coi negoziati per la Brexit. Le migliori sono Madrid e Parigi (+0,8%), seguite da Francoforte (+0,5%). Bene Milano (+0,7%), con lo spread a 118 punti.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,15%, sostenuto dall'informatica, dove spiccano Dialog (+3,5%) e Be Semiconductor (+2,3%). Positiva la maggioranza dei petroliferi, a partire da Equinor (+2,8%), con eccezioni come Polski Koncern (-1,3%), col greggio in calo (wti -0,7%) a 45,3 dollari al barile. Ottimiste quasi tutte le banche, in particolare Banco Bilbao (+3%), Commerzbank (+2,3%) e SocGen (+2,1%), in controtendenza Barclays (-0,9%) e Lloyds (-0,8%), con un tonfo di Banco de Sabadell (-10%), interrotti i colloqui con Bbva sull'ipotesi di una fusione. Deboli le auto, sostanzialmente piatte, da Daimler (+0,09%) e Fca (+0,04%), a Volkswagen (-0,1%). In ordine sparso i farmaceutici: bene Vifor (+8%) e Dechra (+3,5%), non Hikma (-1,6%) e Roche (-0,7%).

(ANSA).