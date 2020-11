Banco Sabadell interrompe colloqui con Bbva su fusione

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - Sfumano le nozze tra due banche spagnole. Banco Sabadell ha deciso di interrompere i colloqui con Bbva sull'ipotesi di una fusione. La decisione, secondo quanto riporta un comunicato della banca, è stata presa nel corso del consiglio d'amministrazione di Banco Sabadell. Le parti "non hanno raggiunto un accordo sul possibile rapporto di cambio per le azioni di entrambe le entità", spiega la banca.

Banco Sabadell presenterà un nuovo piano industriale che privilegerà il mercato domestico come formula per aumentare le "risorse del Gruppo e incrementando così la redditività e la creazione di valore per gli azionisti". Le linee e gli obiettivi principali del piano saranno presentati nel corso del primo trimestre del 2021. (ANSA).