ANSA Incontra: focus sui giovani nell' Italia che verrà

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Il ruolo per i giovani nel futuro dell'Italia, con le proposte per l'agenda politica formulate dall'associazione giovanile Officine Italia: progetti concreti per il lavoro, la sostenibilità e la digitalizzazione. E' questo il tema dell'ANSA Incontra con Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali e Domenico Siniscalco, economista ed ex ministro del Tesoro in streaming su ANSA.it e sui canali social dell'Agenzia, lunedì 30 novembre alle ore 15.

A moderare l'incontro il direttore dell'ANSA, Luigi Contu.

(ANSA).