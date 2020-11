Borsa. Europa si muove cauta, Milano +0,28%

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Le Borse europee si confermano senza grandi spunti e caute. Chiusa Wall Street per il giorno del Ringraziamento tra i pochi macro in agenda restano sotto la lente i verbali della Bce e le successive indicazioni di politica monetaria da parte di Francoforte.

L'indice d'area, lo stoxx 600, è a cavallo della parità con vendite soprattutto sull'energia mentre il petrolio è in calo con il wti sotto i 45 dollari al barile. Continua poi la flessione dei finanziari ed particolare sui bancari. Tra le singole Piazze, Londra cede lo 0,28%, Parigi segna un marginale +0,08% così come Francoforte (+0,07%). Milano guadagna lo 0,32% con il Ftse Mib a 22.374 punti. In evidenza St (+2,88%) sui rumors di un maxi contratto con la SpaceX di Elon Musk e Tim (+2,4%) dopo il via libera di Bruxelles a FiberCop. Lo spread tra brp e bund resta stabile a 118 punti base. Sul fronte dei cambi l'euro a 1,1924 dollari e si riporta sui livelli della chiusura di ieri a Wall Street (ANSA).