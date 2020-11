Borsa: Milano gira in flessione (-0,3%), pesanti i bancari

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Piazza Affari si allinea agli altri listini europei e si indebolisce con il Ftse Mib che cede lo 0,3% a 22.261 punti. A pesare sono le vendite sui bancari, in flessione a livello continentale. Giù Mps (-2,6%) dopo la chiusura dell''operazione Hydra e con in agenda oggi un cda mentre il nodo sul capitale resta il tema principale. Sotto pressione poi Unicredit (-2,17%) sempre indicata come un possibile partner per Siena.

Soffrono anche Sondrio (-2,37%), Bper (-2,16%) e Banco Bpm (-1,78%) altra combinazione nel risiko bancario riaperto dall'opa di Credit Agricole Italia sul Creval (+0,42% a 11,3 euro) che viaggia ampiamente sopra i 10,5 euro per azione dell'offerta. Vendite tra gli altri su Mediaset (-1,85%) e Saipem (-2,36%), Leonardo (-2,38%). In testa al listino, invece A2a (+2,6%) che ha siglato un accordo con Ardian per lo sviluppo dell'idrogeno verde. Sale poi St (+2,5%) sui rumors di un maxi contratto con la SpaceX di Elon Musk. (ANSA).