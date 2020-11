Borsa: Milano fiacca (-0,1%), pochi scambi senza Wall Street

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Appare fiacca Piazza Affari dopo il traguardo di metà seduta, in assenza degli investitori Usa che festeggiano il Giorno del Ringraziamento. Al lumicino gli scambi, per soli 1,1 miliardi di euro di controvalore dopo due sedute che si sono chiuse con transazioni per oltre 3,3 miliardi. Spaccato in due il listino dei grandi titoli, con balzi di A2a (+3%), dopo un accordo con Ardian sull'idrogeno verde, Tim (+2,34%), dopo il via libera dell'Ue a Fibercop, ed Stm (+1,94%), spinta dal rialzo da 35 a 40 euro del prezzo obiettivo da parte degli analisti di Liberum. Segno meno per Leonardo (-2,28%), mentre cedono i bancari Bper (-2,26%), Unicredit (-2,21%), Banco Bpm (-1,5%) ed Mps (-2,42%), più cauta Intesa (-0,7%). Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 118,6 punti. Il calo del greggio (Wti -1% a 45,27 dollari) si ripercuote su Eni (-1,2%) , Saipem (-1%) e Tenaris (-0,97%).

(ANSA).