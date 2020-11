Borsa: Milano cauta (+0,05%), vendite su Saipem e banche deboli

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Borsa di Milano molto cauta così come il resto d'Europa. Il Ftse Mib segna un +0,06% a 22.316 punti. Tra i titoli peggiori Saipem (-1,67%) . Cedono poi Mediaset (-0,80%), Atlantia (-0,90 %) e i bancari con Unicredit (-0,70%), Bper (-0,69%), Banco Bpm (-0,68%), Popolare Sondrio (-0,76%). Il settore è sempre sotto la lente per il nuovo risiko che l'opa di Credit Agricole Italia sul Creval ha riaperto.

L'istituto della Valtellina partito in calo segna un +0,42% a 11,39 euro all'indomani del cda che ha definito "inattesa e non concordata" la mossa di Agricole e ha conferito la delega all'a.d Luigi Lovaglio per la nomina degli advisor finanziari e legali. Il titolo è ampiamente sopra l'offerta di 10,5 euro ad azione.

Positiva anche Mps (+0,67%) dopo la chiusura dell''operazione Hydra e con in agenda oggi un cda mentre l'aumento di capitale resta il tema principale. Tra gli altri titoli in evidenza St (+1,8%), Diasorin (+1,25%), Tim (+1,5%) dopo il via libera di Bruxelles alla creazione di FiberCop.

