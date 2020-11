Borsa: Europa prosegue debole, Milano cede lo 0,26%

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Le Borse europee si confermano deboli a metà seduta con l'indice d'area Stoxx 600 che cede poco meno di un quarto di punto. Chiusa Wall Street per il giorno del Ringraziamento a pesare le vendite sull'energia mentre il petrolio recupera con il wti i 45 dollari al barile. Male i finanziari ed in particolare i bancari. L'euro è in calo a 1,1893 dollari. Lo spread tra btp e bund è in area 119 punti base.

Tra le singole Piazze Francoforte cede lo 0,06%, Londra lo 0,58% e Parigi lo 0,13%, Milano conferma un calo dello 0,26% con flessioni diffuse tra i bancari con Mps (-2,75%) e Bper (-2,36%) in testa. Di contro viaggia spedita A2a (+2,95%) che ha siglato un accordo con Ardian per lo sviluppo di idrogeno verde. Bene anche St (+2%) sui rumors di un maxi contratto con la SpaceX di Elon Musk. (ANSA).