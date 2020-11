Borsa: Europa poco mossa, Wall Street chiusa, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Borse europee poco mosse senza l'apporto degli investitori Usa, con Wall Street chiusa per la Festa del Ringraziamento. Francoforte (+0,16%) e Parigi (+0,04%) resistono sopra la parità a differenza di Milano (-0,2%), Londra (-0,4% e Madrid (-0,52%). Il calo del greggio (Wti -1%) che resiste comunque sopra i 45 dollari al barile frena Repsol (-3,2%), Bp (-1,03%), Eni (-0,96%), Total e Shell (-0,6% entrambe). In rosso pure il comparto auto, da Renault (-2,6%), che sta discutendo con i sindacati francesi la chiusura dell'impianto parigino di Flins, Volkswagen (-2,44%) e Daimler (-1,85%). Sotto pressione i bancari Lloyds (-3,13%), Unicredit (-2,4%), Barclays (-1,98%) e Standard Chartered (-2,34%). In controtendenza Creval (+0,4% a 11,4 euro), scambiata ben al di sopra dei 10,5 euro per azione offerti da Credit Agricole (-0,9%). In rialzo i farmaceutici Quiagen (+2,53%), Sanofi (+1,8%), Roche (+1,3%), Recordati (+1,28%) e Diasorin (+0,84%).

