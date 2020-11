Borsa: Asia in rialzo, future Europa positivi

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Borse di Asia e Pacifico in rialzo sulla chiusura mista degli indici azionari Usa con gli investitori che attendono indicazioni dall'introduzione del piano di stimolo delineato della Fed. Buon passo per Tokyo che guadagna con il Nikkei lo 0,91%. Sugli stessi livelli Seul (+0,94%). Più caute Shanghai (+0,18%), Shenzhen (+0,22%), Hong Kong (+0,27%). Controcorrente Sydney (-0,70%) .

Con il giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti, sotto la lente c'è solo l'Europa con i future positivi. Tra i macro in agenda dall'Istat i dati sul commercio extra Ue dell'Italia e sul fatturato dei servizi, terzo trimestre e soprattutto i verbali dell'ultima riunione della Bce, quella del 28 e 29 ottobre scorsi. Con le attese dichiarazioni sulla politica monetaria di Francoforte.

(ANSA).