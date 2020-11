Fincantieri: con Federpesca per rinnovo flotta peschereccia

(ANSA) - TRIESTE, 25 NOV - Fincantieri e Federpesca hanno firmato oggi a Roma un Memorandum of Understanding per promuovere il rinnovo della flotta peschereccia italiana.

La partnership, aperta anche ad altri operatori selezionati della filiera di settore, vedrà Fincantieri nel ruolo di leader del progetto. Il gruppo definirà alcuni standard di pescherecci da dedicare al settore ittico italiano eseguendone la progettazione e facendo leva sulle competenze maturate nella costruzione di navi speciali per l'avanzato cluster ittico norvegese dalla controllata Vard.

Le unità saranno caratterizzate dai più alti contenuti innovativi. Federpesca darà una visione sistemica del mercato promuovendo l'iniziativa presso tutte le istituzioni competenti a livello nazionale e internazionale e contribuirà a definire le specifiche tecniche richieste dal comparto anche coordinando i contributi e le richieste degli operatori e avrà in carico la ricerca di nuovi mercati potenziali nell'area del Mediterraneo.

