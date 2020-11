Borsa: Milano in saliscendi (+0,2%), vendite su Mps

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Piazza Affari dopo un avvio promettente cede alla volatilità con il Ftse Mib che pur restando positivo, registra un +0,2% a 22.205 punti e cambia più volte direzione. in luce Banca Generali (+1,4%),. Ma anche Inwit (+1,45%) e il farmaceutico Recordati (+1,55%).

Vendite su Mps. Siena lascia il 4,5% dopo che ha chiuso il collocamento accelerato del 2% del capitale e in attesa che venga definita l'entità dell'aumento necessario a colmare il gap patrimoniale. L'istituto resta poi sempre al centro di possibili M&A con Unicredit (+0,41%) principale indiziata. Deboli anche Bper (-0,79%) e Banco Bpm (-0,21%), altra possibile combinazione a cui si potrebbe aggiungere Sondrio che perde il 3,42%. Male poi Cnh (-1,9%). Negativa anche Snam (-1,2%) dopo il nuovo piano strategico che prevede investimenti per 7,4 miliardi di euro entro il 2024. (ANSA).