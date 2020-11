Banche:moratorie a 302 mld, garanzie Sace a 17,2 mld

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Salgono a circa 17,2 miliardi di euro, per un totale di 981 operazioni, i volumi complessivi dei prestiti garantiti nell'ambito di "Garanzia Italia", lo strumento di SACE per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. E' quanto comunica la task force costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo secondo cui domande di moratoria sono arrivate a 302 miliardi di euro, mentre oltre 107 miliardi è il valore delle richieste al Fondo di Garanzia PMI.

(ANSA).