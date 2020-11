ANSAincontra: le sfide del trasporto aereo post pandemia

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - EMBED START Image {id: "editor_0"} Health workers collect swabs and conduct tests on passengers for coronavirus disease (COVID-19) positivity at the at Linate airport in Milan, Italy, 21 August 2020. ANSA/MATTEO BAZZI EMBED END Image {id: "editor_0"} Il settore del trasporto aereo e' tra quelli che hanno risentito maggiormente della crisi provocata dalla pandemia con volumi di traffico che negli aeroporti italiani sono crollati tra marzo e settembre del 70% rispetto all'anno precedente e sono tornati ai livelli di 25 anni fa . A rischio decine di migliaia i posti di lavoro mentre diventa urgente trovare soluzioni nuove e innovative per la protezione dei passeggeri alla luce delle nuova condizione. Sono questi tra i principali temi che verranno affrontati domani nell'Ansaincontra con l'amministratore delegato di Sea Aeroporti Milano Armando Brunini che verrà trasmesso in streaming alle ore 14 su Ansa.it e sui canali social dell'agenzia . (ANSA).