Industria: a settembre fatturato -3,2%, ordini -6,4%

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - A settembre il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisce in termini congiunturali del 3,2%, interrompendo la dinamica positiva registrata nei quattro mesi precedenti. Tuttavia, nella media del terzo trimestre l'indice complessivo è aumentato del 33,4% rispetto al trimestre precedente. Lo stima l'Istat. Anche gli ordinativi destagionalizzati registrano un deciso calo congiunturale, (-6,4%), mentre nella media del terzo trimestre sono cresciuti del 40,7%. In termini tendenziali, corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 contro i 21 di settembre 2019), il fatturato totale diminuisce del 4,6%, mentre l'indice grezzo degli ordinativi aumenta del 3,2%. La dinamica congiunturale del fatturato - spiega l'Istat - è sintesi di una significativa diminuzione del mercato interno (-4,9%) e di un aumento pressoché trascurabile del mercato estero dello 0,2%. Per gli ordinativi, invece, il calo congiunturale riflette ampie contrazioni delle commesse provenienti da entrambi i mercati (-5,7% quello interno e -7,3% quello estero). (ANSA).