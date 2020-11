Borsa: Milano avanza ancora (+1%)

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - La Borsa di Milano avanza ancora con il Ftse Mib in rialzo dell'1% a 21.756 punti. Sugli scudi Banco Bpm (+4%), Bper (+3,8%) e Unipol (+2,5%), dopo la benedizione di Carlo Cimbri all'ipotesi di unione tra le due banche. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 120 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,63%.

A Piazza Affari si mettono in mostra anche Nexi (+2%) e Terna (+1,7%), quest'ultima con il piano di investimenti. Andamento positivo per gli istituti di credito con in testa Mediobanca (+2%), Unicredit (+1,3%), Intesa (+1,4%) e Mps (+1%). Resta debole Ferrari (-0,3%). (ANSA).