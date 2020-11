Borsa: Europa gira in rialzo ma pesa stallo su recovery fund

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Le Borse europee girano in rialzo ma pesa lo stallo politico sul recovery fund. I listini si mostrano cauti sulla ripresa economica e attendono l'arrivo dei vaccini contro il coronavirus. Gli investitori hanno accolto con spirito positivo le parole della presidente della Bce, Christine Lagarde. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1865 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,3%. In rialzo Parigi (+0,4%), Francoforte, Madrid e Londra (+0,2%). I listini sono sostenuti dal comparto dell'energia (+0,6%) dove si mettono in mostra Total e Shell (+1%), Repsol (+0,9%).

In rialzo anche le compagnie aeree (+0,8%) con Lufthansa (+1,1%) e Ryanair (+0,3%). Bene la farmaceutica (+0,3%) dove salgono AstraZeneca (+1%), Bayer (+0,9%) e Sanofi (+0,6%).

Debole l'hi-tech (-0,1%) e il comparto immobiliare (-0,3%).

