Borsa: Europa apre debole, attesa per Lagarde

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Le Borse europee aprono deboli con gli investitori che guardano all'andamento dei nuovi contagi da coronavirus. Alta l'attenzione anche sulla fase di stallo per il Recovery fund mentre aumentano le preoccupazioni per l'andamento della crescita economica. Attesa per l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde.

Avvio di seduta con il segno meno per Francoforte (-0,24%), Parigi (-0,19%), piatta Londra (+0,09%) mentre è in rialzo Madrid (+0,11%). (ANSA).