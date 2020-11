Banco Bpm: Castagna, interessati a aggregazioni, bene Cimbri

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Come più volte dichiarato, la banca è interessata a esplorare operazioni di aggregazione con una forte valenza industriale volte a creare valore per gli azionisti". Lo ha detto l'amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, all'ANSA circa le dichiarazioni del ceo di Unipol, Carlo Cimbri, su un consolidamento con Bper.

"In tale ottica, accogliamo con piacere - aggiunge - le dichiarazioni del dott. Cimbri, ceo di Unipol, primo azionista di Bper, in relazione a una possibile operazione di consolidamento". (ANSA).