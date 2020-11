Borsa: Milano riduce calo (-0,3%), corrono Diasorin e Snam

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Piazza Affari riduce il calo (Ftse Mib -0,3%) spinta da Diasorin (+3,1%), indicata dagli analisti come titolo su cui puntare in vista dell'arrivo dei vaccini anti Covid, Inwit ((+2,88%), promossa dagli analisti di Bloomberg per le attese sul prossimo dividendo, previsto in crescita fino a 30 euro (+76%), e Snam (+2,5%), che ha annunciato l'ingresso nel produttore di elettrodi per l'idrogeno De Nora. In luce anche Terna (+2%), che ha presentato il nuovo piano industriale. Gira in positivo Fca (+0,9%) che sorpassa Ferrari (+0,36%), mentre le vendite si concentrano su Amplifon (-3%), Exor (-2,34%) ed Eni (-2,66%), frenata dal greggio insieme a Saipem (-1,41%) e Tenaris (-2,39%). Segno meno per Generali (-1,58%), Mediolanum (-1,52%) Intesa e Unicredit (-1,4% entrambe). Scivola Leonardo (-2,42%) insieme a Cnh (-1,3%), oggetto di prese di beneficio dopo il balzo della vigilia con l'annuncio del nuovo amministratore delegato in arrivo a gennaio. (ANSA).