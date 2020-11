Borsa: Asia a due velocità, pesa ancora Covid, Tokyo -0,36%

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Seduta contrastata per le principali borse di Asia e Pacifico, con Tokyo (-0,36%) ancora negativa insieme a Taiwan (-0,37%) dopo l'allerta massima sul Covid scattata nella vigilia. Lieve rialzo di Seul (+0,07%) e Sidney (+0,25%), bene invece Shanghai (+0,47%), mentre cedono Hong Kong (-0,49%) e Mumbai (-0,11%) ancora in fase di contrattazioni. Negativi i futures sull'Europa, positivi invece i contratti sugli indici Usa, con il greggio Wti (-0,07%) in lieve calo insieme all'oro (-0,55%). Stabile il dollaro a103,8 yen e a 1,18 sull'euro. In arrivo le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa e gli indici della Fed di Filadelfia, mentre in Europa è atteso un vertice dei leader dell'Ue per fare il punto sul Covid dopo i veti posti da Polonia, Ungheria e Slovenia sul 'fondo 'Next Generation' per la ricostruzione nell'Ue. (ANSA).