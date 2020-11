Tim: Gubitosi, accordo con Eutelsat, saremo dovunque

Tim firma un accordo con Eutelsat per portare la banda larga ovunque attraverso i satelliti. "Abbiamo ordinato una serie di satelliti sull'Italia. Tra poco inizieremo con servizio che chiameremo "Tim dovunque", dove arriveremo con la banda larga ovunque. Un servizio buono, dall'Isola di Montecristo all'eremo, alla baita in alta montagna. Tim ha tutte le tecnologie esistenti al mondo per portare il collegamento, per un primo anno in via sperimentale e nel 2022 il servizio sarà completo su tutto il continente e potremo essere ovunque.

Nonostante Covid i lavori procedono bene". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, intervenendo all'assemblea annuale dell'Anci.