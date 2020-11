Mcc: si amplia platea beneficiari del Fondo garanzia

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Si amplia ulteriormente la platea dei beneficiari ammissibili al Fondo di Garanzia con l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Dl Agosto, a seguito del nulla osta da parte della Commissione Europea. E' quanto informa il Mediocredito centrale secondo cui le novità si applicano alle richieste di ammissione presentate al Fondo dal 19 novembre 2020.

Per le operazioni fino a 30mila garantite al 100% sono ammissibili due nuove tipologie di beneficiari. La prima comprende gli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La seconda tipologia riguarda le attività finanziarie e assicurative. Sono infatti ammissibili alla garanzia del Fondo tutte le imprese individuali, i professionisti e gli studi professionali che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative . La normativa fino ad oggi vigente ammetteva soltanto agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker. La terza novità interessa tutte le categorie di operazioni finanziarie garantite dal Fondo. Sarà infatti possibile presentare le richieste garanzia anche in favore di imprese che hanno ottenuto un prolungamento della garanzia per motivi di temporanea difficoltà, purché risultino in bonis. (ANSA).