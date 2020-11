Consulenza: Paola Perrotti nuovo ad di Fb&Associati

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Paola Perrotti è stata nominata Amministratore Delegato di FB&Associati, la prima società di consulenza fondata in Italia specializzata in relazioni istituzionali, advocacy e lobbying.

La nomina di Perrotti, già partner della società, si inserisce nel quadro dell'evoluzione di Fb&Associati, caratterizzata da una sempre maggiore focalizzazione nell'area della consulenza istituzionale strategica e della web advocacy, e di una più ampia valorizzazione del sistema di expertise presenti all'interno della società e del gruppo dirigente, già avviata lo scorso anno con la trasformazione in SPA.

Un'evoluzione nata per rispondere alla crescente domanda di supporto da parte delle imprese per interpretare e incidere su scenari politici, di mercato e socio-economici sempre più incerti e complessi.