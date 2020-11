Borsa: su Milano (+0,9%) con banche, sprint Bper

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - E' in rialzo Piazza Affari con le banche e in particolare uno sprint di Bper (+6,2%), che sta lanciando un bond da 400 milioni di euro. Con lo spread poco sotto 120 punti, guadagni anche per Fineco (+2,7%), Banco Bpm (+1,7%), Intesa (+1,6%) e Unicredit (+1,1%). Positiva anche la paytech Nexi (+3,4%). In alto nel Ftse Mib Cnh (+3,8%), spinta dall'arrivo di Scott Wine da Polaris, Azimut (+2,4%) e Tim (+2,3%) con l'accordo con Eutelsat. Tra i petroliferi, col greggio in rialzo (wti +0,8%) a 41,8 dollari al barile), bene Tenaris e Eni (+0,9%), non Saipem (-0,2%). Positiva Fca (+0,5%), nonostante il calo delle immatricolazioni del settore in Europa.

Nel lusso perde Moncler (-1,4%). Male i farmaceutici con Diasorin (-1,3%) e Recordati (-1%) e tra i titoli a minore capitalizzazione anche Pierrel (-3%). Tra i titoli deboli Atlantia (-0,3%). Fuori dal listino principale corsa di Tiscali (+11,6%) e Caleffi (+14%). (ANSA).