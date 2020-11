Borsa: Milano in rialzo (+0,55%), corre Cnh, debole Fca

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Piazza Affari sceglie la via del rialzo dopo un avvio fiacco. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,55% con Cnh (+2,79%), che balza con l'arrivo di Scott Wine da Polaris, ed Fca (-0,67%) agli antipodi, dopo i dati sulle immatricolazioni di auto in ottobre in Europa. Ben e anche il risparmio gestito con Fineco (+2,06%), Azimut (+1,93%) e Poste (+1,94%). Seguono Unipol (U+1,36%) e i bancari Intesa (+1,11%), Bper (+1,09%), Banco Bpm (+0,75%) e Unicredit (+0,51%). Tiene Generali (+0,32%) che ha aggiornato il piano strategico. Segno meno per Campari (-0,2%), fiacca Enel (-0,04%), in lieve rialzo Eni (+0,14%), più brillante Saipem (+0,72%). In rialzo il greggio (Wti +0,39% a 41,58 dollari al barile)I mentre scende lo spread a 118,2 punti. In rialzo l'euro a un soffio da quota 1,19 dollari. (ANSA).