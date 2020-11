Borsa: Europa positiva con avvio incerto Wall Street

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Proseguono in positivo le principali Borse europee con l'avvio incerto di Wall Street, con in rialzo il Down Jones e in ribasso il Nasdaq, con dati in crescita negli Usa per i permessi edilizi e nuove costruzioni e richieste di ipoteche in calo. Mentre proseguo la corsa alla preparazione dei vaccini anti-Covid e la seconda ondata della pandemia cresce in molti Paesi, in Europa la migliore è Parigi (+0,4%), seguita da Madrid e Londra (+0,3%) e Francoforte (+0,1%). Bene Milano (+0,7%), con lo spread in lieve rialzo a 120.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,3%. Bene i petroliferi, in particolare Polski Koncern (+3,4%), Aker (+2,6%) e Neste Oyj (+2,1%), col greggio che guadagna (wti +0,8%) a 41,7 dollari al barile. Bene le auto, soprattutto Renault (+4,1%) e Daimler (+1,9%), nonostante i dati del mercato a ottobre in calo, eccezione Volkswagen (-0,03%). In forma le banche, a partire da Fineco (+2,7%) e Hsbc (+2,4%).

