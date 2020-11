Borsa: Europa migliora con banche e auto, giù i farmaceutici

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Migliorano le principali Borse europee, insieme a Wall Street, nonostante il crescere dei contagi da Covid 19, ma con le speranze di vaccini. Lieve rialzo dell'oro (+0,3%) a 1.880 dollari l'oncia. La migliore è Parigi (+0,5%), seguita da Madrid (+0,47%), Francoforte (+0,46%) e Londra (+0,3%). Bene Milano (+0,8%), con lo spread fermo a 120 punti.

L'indice d'area, Stoxx 600, guadagna lo 0,4%, sostenuto soprattutto da finanza e beni voluttuari, mentre fatica il comparto salute. Tra le banche, in positivo, le migliori sono Dnb (+2,9%) e Hsbc (+2,3%), con eccezioni come Banco Santander e SocGen (-0,8%) e Banco de Sabadell (-1,9%). Auto ottimiste, a partire da Renault (+4,4%), nonostante i dati in calo sulle immatricolazioni europee del comparto. Bene la maggioranza dei petroliferi, come Polski Koncern (+4%) e Aker Bp (+3,7%), non Bp (-0,1%) e Gal (-0,2%), col greggio in salita (wti +1,1%) a 41,9 dollari al barile. Male i farmaceutici, da AstraZeneca (-1,2%) a Glaxo (-1,7%), con eccezioni come Genmab (+2,8%) e Sanofi (+1,5%). (ANSA).