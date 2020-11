Bankitalia: Franco, sì a stimoli ma rischi da alto debito

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "Nelle circostanze attuali al fine di sostenere la domanda aggregata, è necessario un considerevole stimolo" di bilancio. "Tuttavia, quello stesso stimolo solleva nuove sfide, poiché si tradurrà in un aumento record del debito pubblico in tutto il mondo". Lo afferma il dg della Banca d'Italia Daniele Franco al workshop congiunto Banca d'Italia / SUERF - The European Money and Finance Forum. Per Franco, la politica monetaria "non può ignorare l'impatto della politica di bilancio". L'alto debito può avere un impatto sulla trasmissione della politica monetaria n con rischi di una maggiore volatilità. "Ripagare il debito - spiega - è attualmente più facile grazie ai bassi tassi nominali ma la persistenza di questi livelli non può essere garantita a lungo. Inoltre episodi di turbolenze finanziarie sono possibili creano un circolo negativo fra aspetttative di mercato e fondamentali macroeconomici". (ANSA).