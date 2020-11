Huawei vende marchio Honor, difficoltà dopo bando Usa

(ANSA-AFP) - ROMA, 17 NOV - Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi la conferma: Huawei vende il suo marchio Honor, creato nel 2013 per i telefoni di fascia medio-bassa. Una mossa, spiega il colosso tecnologico, dovuta alla "incredibile pressione" a cui è stata sottoposta la catena di fornitura dopo il bando Trump e le sanzioni. Honor è stata acquistata da un consorzio di 40 società che comprendono agenti, rivenditori e distributori del marchio. Huawei non avrà nessuna quota. L'azienda non non ha fornito i dettagli finanziari dell'operazione, ma secondo le indiscrezioni fornite da Reuters all'inizio del mese l'ammontare sarebbe di oltre 15 miliardi di dollari. (ANSA-AFP).