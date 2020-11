Borsa:Asia chiude contrastata, si guarda a vaccini per virus

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Le Borse Asiatiche chiudono in ordine sparso con gli investitori che guardano con fiducia alle sperimentazioni sui vaccini contro il coronavirus. Avanzano i comparti della finanza e dell'energia mentre arretra il settore farmaceutico dove sono scattate le prese di profitto dopo i rialzi dei giorni scorsi.

Tokyo archivia la seduta in rialzo dello 0,42%. Sul mercato dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro a 104,50 e a 123,90 sull'euro. A mercati ancora aperti è in rosso la Cina con Shanghai (-0,4%) e Shenzhen (-1,1%), piatta Hong Kong (+0,07%). In positivo Mumbai (+0,4%), debole Seul (-0,1%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati sulla bilancia commerciale italiana. Dagli Stati Uniti raffica di dati.

Prevista la produzione industriale e le scorte delle imprese. In arrivo anche gli indici sui prezzi delle importazioni e vendite al dettaglio. (ANSA).