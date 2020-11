Assoimmobiliare, 25 proposte per il rilancio dell'economia

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Rigenerazione urbana, riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare e sviluppo del comparto residenziale in locazione per riattivare importanti filiere del Made in Italy e contribuire alla ripresa della fiducia di famiglie e imprese". Solo leve su cui agire, per Confindustria Assoimmobiliare, che ha delineato "25 proposte per il rilancio economico del Paese", sottolineato oggi in occasione dell'assemblea annuale.

"Gli interventi di rigenerazione urbana su vasta scala - dice la presidente Silvia Maria Rovere - possono dare un impulso fondamentale alla ripresa economica, riattivando importanti filiere del Made in Italy, con un contributo sostanziale a livello occupazionale. Sono questi gli effetti che potremmo generare attraverso uno sviluppo sostenibile delle città, non solo in termini di riqualificazione degli edifici degradati o dismessi, ma quale metodologia consolidata per interventi da attuare su tutto il patrimonio edilizio esistente a livello nazionale, preservandone così anche il valore economico, a beneficio degli investitori istituzionali e privati".

"Come emerge anche da una recente indagine commissionata a Swg - presentata all'assemblea - abbiamo infrastrutture per la mobilità insufficienti e città che non rispondono più alle nostre reali necessità, con edifici che inquinano e comportano consumi energetici elevati e una manutenzione costosa, e questo soprattutto nelle periferie", aggiunge la presidente di Assoimmobiliare: "La pandemia si sta dimostrando un acceleratore di cambiamenti anche dal punto di vista dell'abitare e del lavoro, considerato che anche in futuro, superata l'emergenza, il campione intervistato dichiara che vorrebbe continuare a lavorare un paio di giorni alla settimana da casa. Tutto ciò conferma che il futuro modello di città dovrà essere policentrico". (ANSA).