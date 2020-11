Pirelli: un gioco tutto virtuale per la cultura d'impresa

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Si chiama 'Giallo in archivio: sulle tracce del cinturato Pirelli' il gioco virtuale organizzato dalla Fondazione Pirelli, che si svolgerà mercoledì 18 novembre all'interno del palinsesto della XIX Settimana della Cultura d'Impresa.

Un gioco online dalle tinte gialle che si snoderà fra i corridoi virtuali dell'archivio della Fondazione e che vedrà bambini e adulti - organizzati per squadre - catapultati nell'anno 2120 per collaborare insieme per respingere l'attacco dell'ingegner Pneumad, perfido ingegnere che intende bloccare lo sviluppo del celebre pneumatico Cinturato Pirelli.

Un evento che segue quello dedicato agli incontri di Time4child Digital, l'iniziativa rivolta a bambini e ragazzi sulle tematiche legate alla storia di Pirelli, alla smart mobility e alle iniziative dell'azienda sul mondo della gomma naturale, in un calendario di incontri online in diretta e con approfondimenti tematici messi a disposizione in uno stand virtuale. (ANSA).