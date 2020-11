Borsa: Piazza Affari vola (+2,2%) con i vaccini

Milano strappa (+2,24%) col resto d'Europa sulla scia delle buone notizie sul fronte dei vaccini con l'Ema che ha avviato l'iter anche per quello messo a punto da Moderna vista la buona efficiacia. Sono finiti in asta di volatilità Leonardo, poi rientrato agli scambi con un rialzo dell'8%, e Tenaris che segna un aumento teorico di oltre il 5% dopo una corsa già cominciata in mattinata. Acquisti anche su Mediaset che si porta sul podio con un balzo del 4,5%