Borsa: Milano vivace (+1,12%), in luce Nexi e Poste

(ANSA) - MILANO, NOV 16 - Partenza vivace a Piazza Affari in linea con il resto d'Europa. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,12% a 21.137 punti sostenuto da acquisti che premiano un po' tutti i settori. Le acquisizioni annunciate rispettivamente ieri sera e stamattina spingono in particolare Nexi (+2,99%), per Nets e Poste (+2,47%) per Nexive. Fra i bancari brilla Bper (+2,99%), mentre in testa al paniere principale c'è Leonardo (+3,15%). In fondo restano trascurati i difensivi Snam (-0,54%) e Diasorin (-0,46%) ed è piatta Prysmian (-0,04%). In cauto rialzo Atlantia (+0,6%). (ANSA).