Borsa: Europa strappa con vaccino Moderna, Milano +2,2%

(ANSA) - MILANO, NOV 16 - Le Borse europee si sono messe a correre per la notizia che il vaccino sviluppato da Moderna si è dimostrato efficace al 94,5%. Madrid (+3%) guida la corsa seguita da Parigi e Milano (entrambe +2,2%) In Piazza Affari, in particolare, sono finiti in asta di volatilità Leonardo, titolo poi rientrato agli scambi con un rialzo dell'8%, e Tenaris, che segna un aumento teorico di oltre il 5% dopo una corsa già cominciata in mattinata. Acquisti anche su Mediaset, che si porta sul podio con un balzo del 4,5%.

