Borsa: Asia in deciso rialzo con conferma ripresa cinese

(ANSA) - MILANO, NOV 16 - Seduta in decisa crescita sui listini asiatici dove spiccano Tokyo (+2,05%) e Seul (+1,97%).

Non sono da meno Shanghai (+1,11%) e Shenzhen (+0,93%) dopo che in Cina la produzione industriale ha segnato una crescita del 6,9% a ottobre rispetto a un anno fa e le vendite al dettaglio sono salite del 4,3% a confronto con l'aumento del 3,3% registrato a settembre: i dati confermano che si è fatta più robusta la ripresa dell'economia del gigante asiatico mentre la People Bank of China ha fatto una nuova iniezione di liquidità nel sistema.

Più cauto il rialzo di Hong Kong (+0,6% a seduta ancora in corso). Sale il prezzo del greggio e sono positivi i futures europei ed americani anche per le rassicurazioni che il nuovo presidente Biden non intende imporre un lockdown nel Paese.

(ANSA).