Morto Andrea Merloni: commosso addio di Fabriano

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 14 NOV - Commosso addio di Fabriano (Ancona) ad Andrea Merloni, l'ultimogenito del compianto Vittorio, ultimo presidente di Indesit per la famiglia Merloni prima della cessione nel 2014 a Whirlpool, morto per un malore improvvisamente nella sua abitazione di Milano il 9 novembre scorso. I funerali si sono svolti in forma privata, ma la famiglia Merloni ha voluto far officiare una Santa Messa in suffragio per il 53enne nella cattedrale di San Venanzio officiata dal vescovo della diocesi Fabriano-Matelica, mons.

Francesco Massara. Al centro dell'altare del Duomo fabrianese è stato posizionato un grande mazzo di fiori bianchi. Per tributare l'ultimo saluto ad Andrea, vi erano la madre, Franca, le sorelle Maria Paola e Antonella, e il fratello gemello dell'ultimo presidente della Indesit prima della vendita agli americani della Whirlpool, Aristide. Insieme ai familiari, gli zii, i cugini e i nipoti, presenti fra gli altri anche il sindaco Gabriele Santarelli, l'ex presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca.

"Non l'ho conosciuto personalmente, ma da ciò che ho letto e mi hanno riferito, - le parole di mons. Massara - Andrea Merloni ha sicuramente lasciato un segno in questa città. Dal Paradiso ci sta guardando: lo voglio ricordare per aver dato qualcosa di bello a questa comunità, che ora tutti noi dobbiamo portare avanti". Composti nel loro dolore, i familiari confortati dall'affetto di tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato il 53enne nel corso della sua vita. Tanti i ricordi e gli attestati di stima. Tutti con una parola comune: bontà. La bontà di un uomo, Andrea, morto prematuramente, lasciando sicuramente un segno in tanti, come evidenziato dal vescovo. (ANSA).