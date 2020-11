Del Fante, migliora performance Poste in indici di sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Essere parte dei due più prestigiosi indici di sostenibilità a livello internazionale è un risultato che dà la misura della reputazione che oggi viene riconosciuta a Poste Italiane e della sua importanza come leva di competitività per affrontare e vincere le sfide di un mercato sempre più evoluto", dice l'ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante.

L'azienda- spiega una nota - conferma la sua presenza all'interno del Dow Jones Sustainability World Index e del più selettivo Dow Jones Sustainability Europe Index. "Il successo ottenuto oggi, con un netto miglioramento della performance - aggiunge Del Fante -, è frutto del percorso pluriennale intrapreso dal gruppo che ha portato ad integrare la sostenibilità a tutti i livelli aziendali, con l'obiettivo di creare valore condiviso per il Paese e per i nostri stakeholder." "La conferma della presenza all'interno degli autorevoli indici Dow Jones - commenta il condirettore generale Giuseppe Lasco - ci rende orgogliosi del lavoro svolto dalle nostre persone fino ad ora, e premia il continuo impegno dell'Azienda nella corretta gestione dei rischi e delle opportunità legate alle tematiche ambientali, sociali e di governance. Dare concretezza al concetto di sostenibilità, attraverso una strategia chiara e condivisa, assume particolare importanza soprattutto nel difficile contesto attuale caratterizzato dalla pandemia globale." (ANSA).