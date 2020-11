Borsa: Milano incerta (-0,1%), scivola Atlantia, bene Unipol

(ANSA) - MILANO, NOV 13 - Dopo una partenza leggermente negativa, Piazza Affari con i primi scambi riduce le perdite e cerca di muoversi attorno alla parità: l'indice Ftse Mib scende dello 0,1%, con Atlantia debole e in calo di oltre il 2% a 14,5 euro dopo gli ultimi sviluppi sulla controllata Autostrade.

Vendite anche su Saipem (-1,4%) e Tenaris (-1,2%), con Leonardo che cede in avvio circa un punto percentuale. In rialzo dell'1,1% Unipol dopo i conti, meglio di qualche frazione Poste, che cresce dell'1,3% a 8,34 euro. Fuori dal listino principale, Mediaset scende dell'1,5% dopo i rialzi recenti. Calma Mps in aumento dello 0,7%. (ANSA).