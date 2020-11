Borsa: Europa positiva dopo avvio Wall Street in rialzo

(ANSA) - MILANO, NOV 13 - Positive, senza entusiasmo, le principali Piazze europee, dopo l'apertura in rialzo di Wall Street, mentre negli Usa sale l'indice dei prezzi alla produzione. Tra le europee, mentre si fanno i conti con le misure anti-Covid, la migliore è Madrid (+0,5%), seguita da Parigi (+0,2%) e Francoforte (+0,2%), ma è negativa Londra (-0,5%), mentre proseguono i negoziati sulla Brexit e il potente consigliere di Boris Johnson, Dominic Cummings, sembra stia per lasciare. Bene Milano (+0,5%), con lo spread a 121.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, cala dello 0,1%. Pesanti i petroliferi, come Polski Koncern (-2,6%) e Repsol (-2,4%), eccezione Total (+0,6%), col greggio in calo (wti -1%) a 40,7 dollari al barile. Male sevizi di comunicazione, beni di prima necessità, industria e salute.

Positive le auto, a partire da Renault (+4,7%), piatta Bmw (-0,03%). Guadagni nei semiconduttori, soprattutto per Be Semiconductor (+2,8%) e Asm International (+2,4%). In rialzo le banche, in particolare Lloyds (+3,2%) e Bank of Ireland (+2,7%), fuori dal coro Swedbank (-1,2%) e Hsbc (-0,3%). (ANSA).